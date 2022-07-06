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12:44 06.07.2022

Чехія ознайомила ЄП із пріоритетами головування у Раді ЄС, перший з них – відновлення України після війни

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Чехія ознайомила ЄП із пріоритетами головування у Раді ЄС, перший з них – відновлення України після війни

Чехія, яка вступила 1 липня у права голови Ради ЄС, представила у середу Європарламенту на пленарній сесії у Страсбурзі пріоритети своєї піврічної програми.

"У чеського головування є кілька завдань у раді. Потрібно домогтися згоди щодо визначення заходів для протистояння негативним наслідкам нинішньої кризи. Інфляція, енергетична криза, продовольча криза - це погрози, яким ми маємо якнайкраще протистояти разом", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Робота чеського головування у Раді ЄС ґрунтуватиметься на п'яти пріоритетах, пояснив глава уряду Чехії.

Першим пріоритетом він назвав управління кризою українських біженців та відновлення України після завершення воєнних дій у країні.

"Чеська Республіка переконана, що політична та воєнна підтримка України Європейським союзом є корисною для усіх держав-членів ЄС, щоб уникнути наслідків для майбутнього нашого континенту. Чеське головування підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України, використовуючи всі наявні у Європейського союзу інструменти", - наголосив Фіала.

Далі він вказав на енергетичну безпеку як пріоритет своєї програми. За його словами, у центрі цієї роботи будуть заходи щодо позбавлення залежності від російських енергоджерел.

Чеський глава Ради ЄС зосередить увагу на посиленні оборонних можливостей Євросоюзу та безпеки кіберпростору; стратегічній стійкості європейської економіки, зважаючи на продовольче постачання з урахуванням воєнних подій в Україні; зміцнення демократичних інституцій.

"Стійкість наших демократичних інститутів - це пріоритет перед як внутрішніми, так і зовнішніми загрози. Ми постійно протистоїмо тим, хто не цінує ні наші цінності, ні права людини, ні правову державу. І тому ми маємо захищати ці цінності", - наголосив чеський прем'єр-міністр.

Теги: #єс #чехія

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