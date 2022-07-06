Події

12:26 06.07.2022

У Чугуєві рятувальники ліквідували пожежу на АЗС, спричинену ворожими обстрілами

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У Чугуєві рятувальники ліквідували пожежу на АЗС, спричинену ворожими обстрілами

Уранці 6 липня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Чугуїв (Харківська обл.), розпочалася пожежа на автозаправній станції.

"В результаті влучання боєприпасів сталася пожежа та руйнація торгового об'єкту, а також займання двох бензоколонок на автозаправній станції. Площа пожежі склала близько 40 кв.м", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Наразі пожежу повністю ліквідовано. До її гасіння було залучено рятувальників 50 пожежно-рятувальної частини з міста Чугуєва. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на ємності з пальним.

Теги: #обстріл #чугуїв

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