У Чугуєві рятувальники ліквідували пожежу на АЗС, спричинену ворожими обстрілами

Уранці 6 липня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Чугуїв (Харківська обл.), розпочалася пожежа на автозаправній станції.

"В результаті влучання боєприпасів сталася пожежа та руйнація торгового об'єкту, а також займання двох бензоколонок на автозаправній станції. Площа пожежі склала близько 40 кв.м", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Наразі пожежу повністю ліквідовано. До її гасіння було залучено рятувальників 50 пожежно-рятувальної частини з міста Чугуєва. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на ємності з пальним.