Події

08:32 05.07.2022

У спальному районі Харкова затримано чоловіка, який проводив авіарозвідку за допомогою квадрокоптера

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У спальному районі Харкова затримано чоловіка, який проводив авіарозвідку за допомогою квадрокоптера

Минулої доби харківська поліція продовжувала документувати руйнування будинків та інших об'єктів, що сталися внаслідок ворожих обстрілів.

"Окупанти атакували ракетами Харків, били із систем залпового вогню по селу Коробочкине. Внаслідок обстрілів пошкодження отримали приватні житлові будинки мирних громадян. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 20 фактів пошкодження будівель та інших споруд", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

На блокпостах правоохоронці разом із військовими перевірили понад 1200 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами

Бійці полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції у Харківській області під час несення служби на перехресті вулиць Тракторобудівників та Героїв Праці затримали 41-річного чоловіка, який проводив авіарозвідку за допомогою квадрокоптера.

 

 

Теги: #харків #затримання #диверсант

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