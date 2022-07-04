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20:15 04.07.2022

Україна експортує близько третини від довоєнного обсягу с/г продукції – Кубраков

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Україна експортує близько третини від довоєнного обсягу с/г продукції – Кубраков

Україні вдалося налагодити близько 30% щомісячних постачань сільськогосподарської продукції від довоєнного показника, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на Конференції з відновлення України-2022 у Лугано.

"Зараз ми працюємо по лінії автомобільних доріг, залізниці та через дунайські порти. Таким чином, намагаємося збільшити можливості вивезення нашої продукції через блокування українських портів у Чорному морі. На жаль, усі ці заходи не можуть покрити 5-7 млн тонн постачання сільськогосподарської продукції на місяць, як це було до війни. Зараз ми досягли близько 30% від того показника", – повідомив міністр.

За його словами, низка портів на Дунаї втричі збільшила експорт продукції порівняно з мирним часом.

Міністр нагадав, що в результаті російської агресії було зруйновано 305 мостів, 24,7 тис. км доріг, 6,5 тис. залізничного полотна пошкоджено або перебуває під контролем окупантів.

 

 

Теги: #експорт #мінінфраструктури #агропром

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