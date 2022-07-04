Шмигаль і Фіала обговорили кроки щодо євроінтеграції України на час головування Чехії у Раді ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Чехії Томашем Фіалою практичні питання євроінтеграції України у найближчі півроку, коли Чехія головуватиме у Раді Європейського союзу.

"Чехія - одна з перших країн, які підтримали Україну під час війни зброєю та санкціями. Подякував за це прем'єр-міністру Томашу Фіалі під час зустрічі в Лугано. У найближчі шість місяців Чехія головуватиме в Раді ЄС. Плануємо рішучі кроки щодо євроінтеграції України", – написав Шмигаль у твіттері в понеділок.