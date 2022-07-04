Події

07:30 04.07.2022

Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

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Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

Побільшало до 19 число поранених внаслідок ворожих обстрілів Слов'янська, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Слов'янськ вдень зазнав масованого обстрілу - загинуло 6 людей, зокрема 1 дитина, поранено - 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб завданих збитків ще встановлюємо", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Також він зазначив, що окупанти двічі обстріляли зі Смерчів і Краматорськ – вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, увечері – розбили дорогу, влучили в школу та території дитсадка та поліклініки. У результаті цього поранено одну людину.

Крім того, знову під вогнем житловий квартал Авдіївки та Авдіївський коксохімічний завод. Достовірно відомо про одного загиблого.

Також росіяни обстрілювали Іллінівську громаду, де постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка та Клебан-Бик.

"Загалом за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили - не менше 20", - наголосив Кириленко.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріли #донецька_область

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