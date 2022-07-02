Події

12:40 02.07.2022

Рятувальники продовжать розбирати завали в житловому будинку і будівлі бази відпочинку в Одеській області, куди вдарили російські ракети - ДСНС

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Рятувальники продовжать розбирати завали в житловому будинку і будівлі бази відпочинку в Одеській області, куди вдарили російські ракети - ДСНС

Рятувальники в суботу вранці продовжать розбирати завали в дев'ятиповерховому житловому будинку і будівлі бази відпочинку в смт Сергіївка Одеської області, куди вдарили російські ракети, внаслідок чого загинули люди, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 10:00 розбираються завали в дев'ятиповерховому житловому будинку і триповерховій будівлі бази відпочинку в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Загалом до робіт залучено 248 осіб та 58 од. техніки, з них від ДСНС 153 особи та 19 од. техніки.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару в смт Сергіївка загинула 21 людина, серед них дитина, ще 38 постраждали.

Теги: #дснс #одеська_область

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