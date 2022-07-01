Завершується підготовка трьох літаків Bayraktar TB2 для безоплатного постачання в Україну - посол

Завершується підготовка трьох літаків Bayraktar TB2 для безоплатного постачання в Україну в межах кампанії "Народний Байрактар", повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar TB2 для безкоштовного постачання до України у рамках кампанії "Народний Байрактар". Особисто подякував Халуку Байрактару, Сельчуку Байрактару та компанії Baykar за цю неймовірну підтримку", - написав Боднар у твіттері.