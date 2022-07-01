Події

13:05 01.07.2022

Завершується підготовка трьох літаків Bayraktar TB2 для безоплатного постачання в Україну - посол

1 хв читати
Завершується підготовка трьох літаків Bayraktar TB2 для безоплатного постачання в Україну - посол

Завершується підготовка трьох літаків Bayraktar TB2 для безоплатного постачання в Україну в межах кампанії "Народний Байрактар", повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar TB2 для безкоштовного постачання до України у рамках кампанії "Народний Байрактар". Особисто подякував Халуку Байрактару, Сельчуку Байрактару та компанії Baykar за цю неймовірну підтримку", - написав Боднар у твіттері.

Теги: #bayraktar

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:30 27.06.2022
Турецька компанія передає Україні безкоштовно три Bayrаktar, на які жителі країни зібрали гроші

Турецька компанія передає Україні безкоштовно три Bayrаktar, на які жителі країни зібрали гроші

15:16 02.06.2022
Турецька компанія подарує Bayraktar для України, на який зібрали гроші литовці, а кошти підуть на гумдопомогу

Турецька компанія подарує Bayraktar для України, на який зібрали гроші литовці, а кошти підуть на гумдопомогу

15:44 04.12.2021
Туреччина має намір продати Україні ще щонайменше 20 Bayraktar - Bloomberg

Туреччина має намір продати Україні ще щонайменше 20 Bayraktar - Bloomberg

12:22 03.12.2021
Резніков про застосування Bayraktar на Донбасі: Ми не атакуємо у зоні проведення ООС

Резніков про застосування Bayraktar на Донбасі: Ми не атакуємо у зоні проведення ООС

14:09 28.11.2021
Кулеба про використання українською армією БПЛА Bayraktar на Донбасі: Коли Росія використовує дрони, я не чую заяв глибокого занепокоєння

Кулеба про використання українською армією БПЛА Bayraktar на Донбасі: Коли Росія використовує дрони, я не чую заяв глибокого занепокоєння

08:55 24.11.2021
На полігоні "Широкий лан" відбуваються тренування з комплексним застосуванням Bayraktar та Javelin

На полігоні "Широкий лан" відбуваються тренування з комплексним застосуванням Bayraktar та Javelin

19:31 18.11.2021
Залужний після зустрічі з гендиректором Ваукаr Makina: Продовжуємо нарощувати тактику бойового застосування Bayraktar TB2 для стримування російської агресії

Залужний після зустрічі з гендиректором Ваукаr Makina: Продовжуємо нарощувати тактику бойового застосування Bayraktar TB2 для стримування російської агресії

10:09 01.11.2021
В Україні планують розпочати повномасштабне виробництво БПЛА Bayraktar – посол

В Україні планують розпочати повномасштабне виробництво БПЛА Bayraktar – посол

18:41 29.09.2021
Україна й Туреччина підписали Меморандум щодо будівництва спільного навчально-випробувального центру з експлуатації БПЛА

Україна й Туреччина підписали Меморандум щодо будівництва спільного навчально-випробувального центру з експлуатації БПЛА

10:38 14.09.2021
Таран і гендиректор Baykar Makina обговорили можливість розміщення виробництва турецьких безпілотних комплексів в Україні

Таран і гендиректор Baykar Makina обговорили можливість розміщення виробництва турецьких безпілотних комплексів в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

Рада призначила Лубінця на посаду омбудсмена

Ми маємо готуватися до переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

ОСТАННЄ

На українському будівельному ринку очікують дефіциту продукції металопрокату, мінеральної вати та віконних профілів

Ворожий літак із ракетою, що знищила ТЦ у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузькій області – глава МВС

Харківщина зазнала понад 40 обстрілів за тиждень – К.Тимошенко

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

Війна прискорила старіння українців – Ляшко

Рятувальники завершили пошукові роботи в багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила російська ракета

Республіка Корея виділяє $3 млн на зміцнення стійкості України - ПРООН

У НАТО підтримали рішення Болгарії щодо висилки 70 російських співробітників посольства

"Київхліб" з початку війни надав гуманітарну допомогу Київській області на понад 50 млн грн

Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА