Події

08:25 01.07.2022

Збільшилася кількість загиблих у результаті ранкового ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в середу

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Збільшилася кількість загиблих у результаті ранкового ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в середу

До 8 людей збільшилася кількість загиблих в результаті ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в середу вранці, рятувальники виявили тіло чоловіка під завалами на сходовій клітці, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітці виявлено тіло чоловіка. Таким чином, в результаті надзвичайної ситуації 8 людей загинули та 6 постраждали", - сказано у повідомленні.

Наразі 8 загиблих та 6 постраждалих. Роботи тривають.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці 29 червня вкотре завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і п'ятьох поранених цивільних осіб.

 

 

 

Теги: #жертви #миколаїв #ракети

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