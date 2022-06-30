Французький регіон виділив 1,1 млн євро і допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину

Україна та Франція підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким французький регіон допоможе відновлювати Київську та Чернігівську області після повномасштабного російського вторгнення та перебування там російських військ, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Олексій Кулеба.

"Підписали меморандум про співробітництво між Київською областю та регіоном Іль-де-Франс. Закордонна делегація дізналася про руйнівні наслідки російської агресії для Київщини. Вони рішуче налаштовані предметно співпрацювати та зацікавлені в налагодженні довгострокових зв'язків", - написав Кулеба у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що на зустрічі в четвер була присутня голова регіональної ради французького регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс.

Як зазначається, основними напрямами співпраці буде розробка генерального планування міських просторів, розвиток медичної сфери, цивільного захисту населення, малого та середнього бізнесу.

Також згодом створять двосторонню робочу групу, яка працюватиме над конкретними проєктами відновлення Київщини.

"Вдячний закордонним партнерам за діалог. Це вагомий крок на шляху до повноцінного відновлення Київського регіону. Для нас вкрай важливо налагодити прямий зв'язок між пристоличними регіонами Франції та України", - наголосив Кулеба.

Водночас, згідно з інформацією пресслужби Міністерства економіки України, на це відновлення французький регіон виділив 1,1 млн євро.

"Міністр економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з президенткою ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс повідомила, що керівництво території вже ухвалило рішення про виділення 1,1 млн євро на проєкти підтримки України. Наразі необхідно визначити конкретні дії з відновлення Чернігівської та Київської областей", - зазначено в повідомленні.

Свириденко наголосила, що зруйновану інфраструктуру та житло необхідно відбудувати за новими принципами та підходами. "Йдеться про сучасне міське планування, енергоефективність, доступність і зручність для жителів. Ми маємо використовувати новітні підходи для створення транспортної, освітньої, рекреаційної та загалом всієї міської інфраструктури", – зазначила вона.