Окупанти завдали ракетного удару по підприємству в Харкові

У ніч проти 30 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по підприємству в Основ'янському районі Харкова.

"Дії окупантів призвели до пошкодження будівлі. Від ракетного удару утворилася вирва глибиною 12 метрів", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Першочергові слідчі дії здійснюють співробітники відділу поліції №1 Харківського РУП №1. Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до УСБУ в Харківській області.