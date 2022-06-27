В Ізраїлі набирає обертів сьома хвиля COVID-19

В Ізраїлі знову відкрилися коронавірусні відділення у лікарнях, оскільки в країні набирає обертів сьома хвиля коронавірусу COVID-19, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

За даними газети The Jerusalem Post, напередодні виявили 11,4 тис. хворих, а за останні сім днів - 68 тис. Загалом з початку пандемії в країні зареєстрували 4,3 млн. випадків зараження COVID-19, 10,9 тис. - померли.

Згідно з інформацією порталу newsru.co.il, який посилається на звіт міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 91% тяжкохворих старше 60 років, абсолютна більшість тих, хто заразився, переносять хворобу легко.

У МОЗ не наполягають на поверненні маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті, проте рекомендують мешканцям таки носити маски. Обов'язковим є носіння маски в Ізраїлі в лікарнях, поліклініках та аптеках, в установах, де перебувають люди похилого віку.