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19:05 27.06.2022

До Кременчука з Києва виїхали криміналісти на пересувних лабораторіях для фіксації воєнного злочину РФ – голова Нацполіції

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До Кременчука з Києва виїхали криміналісти на пересувних лабораторіях для фіксації воєнного злочину РФ – голова Нацполіції

На місце ракетного удару російських окупантів по торговельно-розважальному центру до м. Кременчука Полтавської області виїхали поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях, повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці. Для оперативного відпрацювання місця чергового воєнного злочину Росії у Кременчук зі столиці терміново вирушили поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях", - написав голова Нацполіції у понеділок на своїй сторінці у фейсбуці.

Він наголосив: "Кваліфіковані слідчі з розслідування воєнних злочинів Головних слідчих управлінь Нацполіції та СБУ забезпечать там повний збір доказової бази".

Він також додав, що на території готелю "Дніпровські зорі" (вулиця Халаменюка, 8) у Кременчуку працює мобільний пункт поліції, де можна отримати або надати інформацію про перебування в ТЦ родичів та знайомих, також можна звернутися за номером гарячої лінії: 0 (98) 739 26 30.

 

Теги: #кременчук #нацполіція

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