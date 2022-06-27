Глава МЗС Латвії закликав запровадити додаткові санкції проти РФ і "не телефонувати до Кремля" після російського удару по ТРЦ у Кременчуку

РФ має бути повністю ізольована і проти неї має бути запроваджено додаткові санкції, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (Edgars Rinkēvičs), коментуючи ракетний удар російських окупантів по м. Кременчуку Полтавської області.

"Ще один жахливий воєнний злочин Росії - ракетний удар по торговельному центру в Кременчуку. Настане день, коли винних буде притягнуто до відповідальності, а поки що давайте перестанемо телефонувати до Кремля. Вони мають бути повністю ізольовані, запроваджені додаткові санкції", - написав Рінкевичс у фейсбуці в понеділок.

Він висловив співчуття всім, кого торкнулася трагедія.

Як повідомлялося, російські окупанти в понеділок удень завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор" у м. Кременчуку Полтавської області, де на той момент перебували понад тисячу цивільних осіб. На відео пожежі видно, що величезна будівля торговельно-розважального комплексу охоплена вогнем, на місці працюють медики та рятувальники.

Наразі надходила інформація про двох або трьох загиблих унаслідок удару, ще 20 людей постраждали, дев'ятеро з них перебувають у критичному стані. Площа пожежі, що виникла в будівлі ТРЦ унаслідок влучення ракети, досягла 10,3 тис. кв. м. До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС.