Події

15:10 27.06.2022

Комплексний пакет допомоги Україні передбачатиме і системи захисту від дронів та пальне, і повний перехід до техніки та озброєння ЗСУ за стандартами НАТО - Столтенберг

1 хв читати
Комплексний пакет допомоги Україні передбачатиме і системи захисту від дронів та пальне, і повний перехід до техніки та озброєння ЗСУ за стандартами НАТО - Столтенберг

Комплексний пакет допомоги для України, який буде схвалений союзниками НАТО в межах саміту альянсу в Мадриді, передбачатиме підтримку Києву в середньостроковій перспективі для протистояння російській агресії та в довгостроковій перспективі для переходу до натовських стандартів.

Про це у понеділок у Брюсселі на пресконференції напередодні саміту альянсу, який відбудеться 29-30 червня у Мадриді, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"На саміті ми погодимо посилений Комплексний пакет допомоги для України, який передбачатиме суттєві постачання підтримки в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та пальне. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО й ще більше зміцнювати свої інститути оборони та безпеки", - розповів він.

Столтенберг констатував, що українське керівництво та народ "продовжують чинити спротив жорстокій агресивній війні Росії". "Їх мужність і цілеспрямованість надихають. І я вітаю, що президент Зеленський приєднається до нас на саміті НАТО", - наголосив генсек альянсу.

Він нагадав, що НАТО і союзники надали суттєву підтримку Україні після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році, військовою та фінансовою допомогою, зокрема навчанням десятків тисяч українських сил. "Усе це щодня змінює ситуацію на полі бою", - упевнений Столбенберг.

Теги: #нато #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 27.06.2022
Столтенберг: Путін розуміє, що атака на будь-якого союзника спричинить реакцію всіх, що є стримувальним фактором

Столтенберг: Путін розуміє, що атака на будь-якого союзника спричинить реакцію всіх, що є стримувальним фактором

14:53 27.06.2022
Нова стратегічна концепція проголосить Росію прямою загрозою НАТО – Столтенберг

Нова стратегічна концепція проголосить Росію прямою загрозою НАТО – Столтенберг

14:23 27.06.2022
Столтенберг обіцяє значно посилити оборону країн Балтії

Столтенберг обіцяє значно посилити оборону країн Балтії

07:48 26.06.2022
Блінкен і глава МЗС Туреччини обговорили питання важливості єдності НАТО

Блінкен і глава МЗС Туреччини обговорили питання важливості єдності НАТО

19:31 25.06.2022
Столтенберг обговорив із Ердоганом вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Столтенберг обговорив із Ердоганом вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

07:37 24.06.2022
На саміті НАТО Байден повідомить плани посилення оборони альянсу

На саміті НАТО Байден повідомить плани посилення оборони альянсу

20:51 21.06.2022
Глава уряду Грузії запрошено на саміт НАТО у Мадриді

Глава уряду Грузії запрошено на саміт НАТО у Мадриді

06:22 21.06.2022
Із початком агресії РФ в Україні ЄС і НАТО активізували співпрацю

Із початком агресії РФ в Україні ЄС і НАТО активізували співпрацю

21:27 20.06.2022
Відбулися переговори представників Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО

Відбулися переговори представників Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО

19:52 20.06.2022
Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нова стратегічна концепція проголосить Росію прямою загрозою НАТО – Столтенберг

Україна завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один ЗРГК "Панцир-С1" - ОК "Південь"

Зеленський на G7 закликав до посилення режиму санкцій проти Росії

У Сєвєродонецьку залишалося близько 7-8 тисяч мирних жителів – голова міськадміністрації

Президент Молдови прибула до Києва

ОСТАННЄ

У Полтаві чути вибухи – мер

Кременчук зазнав обстрілу – голова Полтавської обладміністрації

У Варшаві відкрилася виставка знищеної силами оборони України російської техніки

Російська армія запозичила тактику залякування у нацистів часів Другої світової – Данілов

ЄС передає Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на EUR11,3 млн

ЕС передает Украине оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз на 11,3 млн евро

Країни G7 занепокоєні тим, що РФ може передати Білорусі ракети, здатні нести ядерний заряд - заява

G7 закликає РФ забезпечити вільне проходження суден із сільгосппродукцією в Чорному морі - заява

Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

Україна завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один ЗРГК "Панцир-С1" - ОК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА