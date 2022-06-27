Комплексний пакет допомоги Україні передбачатиме і системи захисту від дронів та пальне, і повний перехід до техніки та озброєння ЗСУ за стандартами НАТО - Столтенберг

Комплексний пакет допомоги для України, який буде схвалений союзниками НАТО в межах саміту альянсу в Мадриді, передбачатиме підтримку Києву в середньостроковій перспективі для протистояння російській агресії та в довгостроковій перспективі для переходу до натовських стандартів.

Про це у понеділок у Брюсселі на пресконференції напередодні саміту альянсу, який відбудеться 29-30 червня у Мадриді, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"На саміті ми погодимо посилений Комплексний пакет допомоги для України, який передбачатиме суттєві постачання підтримки в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та пальне. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО й ще більше зміцнювати свої інститути оборони та безпеки", - розповів він.

Столтенберг констатував, що українське керівництво та народ "продовжують чинити спротив жорстокій агресивній війні Росії". "Їх мужність і цілеспрямованість надихають. І я вітаю, що президент Зеленський приєднається до нас на саміті НАТО", - наголосив генсек альянсу.

Він нагадав, що НАТО і союзники надали суттєву підтримку Україні після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році, військовою та фінансовою допомогою, зокрема навчанням десятків тисяч українських сил. "Усе це щодня змінює ситуацію на полі бою", - упевнений Столбенберг.