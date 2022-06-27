За добу харківські рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, піротехніки знищили 7 ворожих боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 9 з яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Київському (1) та Шевченківському (1) районах Харкова, а також у Чугуївському (5) районі Харківської області. Горіли господарські будівлі та адмінбудівля", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, у житловому секторі с.Коробочкине (Чугуївський район області) у дворі приватного будинку через обстріл зайнялися 2 господарські будівлі. Вогонь охопив площу близько 200 кв.м. Для ліквідації пожежі було задіяно пожежно-рятувальний підрозділ міста Чугуєва. Силами ДСНС вогонь вдалося ліквідувати за дві години. Пожежники запобігли поширенню полум'я на житловий будинок. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

О 20:46 у с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району області в результаті ворожих обстрілів спалахнула господарська будівля на площі 4 кв.м. У результаті обстрілу загинули 2 жінки, ще 2 особи постраждали та були госпіталізовані.

Вночі в результаті ворожого ракетного удару по двоповерховій адміністративній будівлі у Київському районі Харкова горіли кімнати на другому поверсі. Площа пожежі становила близько 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Близько півночі ще одна ворожа ракета влучила у двір навчального закладу у Шевченківському районі Харкова. У результаті вибуху будинок школи отримав часткові пошкодження. Також спалахнула розташована поруч господарська будівля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи ДСНС упродовж доби ліквідували 7 ворожих боєприпасів.