У Харкові та двох громадах області за рахунок резервного фонду держбюджету відновлюватимуть 45 об'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами

Визначено перші 45 будівель в Харківській області, пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів, де будуть проводитися аварійно-відновлювальні роботи за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

"У квітні Кабінет Міністрів України виділив Харківській області з резервного фонду держбюджету 250 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій. Половина цих коштів піде на відновлення об'єктів обласного підпорядкування, решта – міські. І сьогодні вже є перший перелік будівель, де відбудуться аварійно-відновлювальні роботи", - повідомляє пресслужба Харківської ОВА з посиланням на главу ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, до переліку внесено школи, дитячі садки, медичні заклади, будівлі ДСНС, багатоквартирні будинки, адмінбудівлі та котельні в Харкові, а також населених пунктах Чугуївської та Роганської громад. Наразі частково укладено договори з підрядними організаціями, які готові приступити до виконання робіт.

Синєгубов наголосив, що узгоджений перелік об'єктів - лише невелика частина того, що потрібно зробити в Харкові і області, щоб ліквідувати наслідки російської агресії. "Разом з профільним заступником Михайлом Харнамом продовжуємо працювати над обстеженням постраждалих будівель, формуємо пропозиції щодо відновлення – черговий такий пакет вже подали на узгодження Мінрегіону, за ним буде ще не один", - сказав Синєгубов.

У пресслужбі ОВА відмовилися оприлюднити перший перелік об'єктів, посилаючись на міркування безпеки.