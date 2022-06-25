Кличко вимагає від правоохоронців розслідувати дії пранкера, який спілкувався від його імені з мерами двох європейських столиць

Мер Києва Віталій Кличко звертає увагу правоохоронців на необхідність розслідувати дії пранкера, який від його імені спілкувався в Zoom з мерами Берліна і Мадрида.

"Вчора, нібито від мого імені, мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити спілкування через ZOOM. Оскільки наші друзі оперативно реагують і підтримують нас, мери Берліна і Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка. Переконаний, що правоохоронці мають розслідувати таку "діяльність". Якщо потрібно - залучити іноземних фахівців", - написав мер Києва в суботу у Фейсбуці.

Кличко також повідомив, що одна з тем панельної дискусії, в якій він і його брат мають взяти участь, на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня - гібридна війна, дезінформація з боку Росії.