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16:05 24.06.2022

РФ планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України, – українська розвідка

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РФ планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України, – українська розвідка

За отриманими даними, РФ спробує втягнути Білорусь у війну з Україною через низку провокацій по інфраструктурних об'єктах та цивільному населенню, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу", - йдеться в повідомленні на сайті розвідки.

Відомо, що до планів цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Так, російське ГРУ планує здійснити серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілу додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи.

"Це, на думку кремлівських кураторів "спецоперації", створить для Лукашенка так званий казуc беллі. Тобто формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного "президента" Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні. Маючи цю інформацію, офіцери Білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря", - повідомили в ГУР Міноборони.

Теги: #війна #білорусь #розвідка #гур_міноборони

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