Події

11:20 24.06.2022

НАТО та "сімка" не мають підштовхувати Україну до укладання миру з РФ за рахунок відмови від територій - Джонсон

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НАТО та "сімка" не мають підштовхувати Україну до укладання миру з РФ за рахунок відмови від територій - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що країни G7 та НАТО не мають підштовхувати Україну до укладання миру з Росією за рахунок відмови від частини своєї території, повідомила газета The Guardian.

"Моє послання колегам у G7 і, зокрема, в НАТО звучатиме так: "Наразі не час погоджуватись і заохочувати українців йти на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від частини своєї території в обмін на припинення вогню", - наводить видання заяву прем'єра під час візиту до Руанди.

Він наголосив: "Я думаю, що це було б катастрофою. Це стало б спусковим гачком для подальшої ескалації".

Теги: #джонсон

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