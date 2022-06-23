Пожежні Туреччини третій день борються з лісовою пожежею поблизу Мармарису

Пожежні бригади в Туреччині третій день поспіль ведуть боротьбу з великою лісовою пожежею неподалік курортного міста Мармарис, передає агентство Associated Press.

Гасінню заважають сильні пориви вітру, через які полум'я швидко розповсюджується.

В операції з гасіння вогню задіяли понад 2,5 тис. пожежників, 45 гелікоптерів і 12 спеціально обладнаних літаків.

За словами міністра лісового господарства Вахіта Кіршичі, від вогню постраждали близько 3 тис. гектарів лісу. Евакуювали 275 людей із населених пунктів, розташованих поблизу трьох основних осередків займання.

Згідно з інформацією Кіршичі, Катар запропонував Туреччині відправити три гелікоптери, а Азербайджан - один літак на допомогу в гасінні пожежі.

Причина загоряння поки що невідома, не виключається підпал.