Події

16:21 23.06.2022

Пожежні Туреччини третій день борються з лісовою пожежею поблизу Мармарису

1 хв читати
Пожежні Туреччини третій день борються з лісовою пожежею поблизу Мармарису

Пожежні бригади в Туреччині третій день поспіль ведуть боротьбу з великою лісовою пожежею неподалік курортного міста Мармарис, передає агентство Associated Press.

Гасінню заважають сильні пориви вітру, через які полум'я швидко розповсюджується.

В операції з гасіння вогню задіяли понад 2,5 тис. пожежників, 45 гелікоптерів і 12 спеціально обладнаних літаків.

За словами міністра лісового господарства Вахіта Кіршичі, від вогню постраждали близько 3 тис. гектарів лісу. Евакуювали 275 людей із населених пунктів, розташованих поблизу трьох основних осередків займання.

Згідно з інформацією Кіршичі, Катар запропонував Туреччині відправити три гелікоптери, а Азербайджан - один літак на допомогу в гасінні пожежі.

Причина загоряння поки що невідома, не виключається підпал.

Теги: #туреччина #лісові_пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 23.06.2022
США переконані у прогресі досягнення рішення про можливе членство Швеції і Фінляндії в НАТО на майбутньому саміті альянсу

США переконані у прогресі досягнення рішення про можливе членство Швеції і Фінляндії в НАТО на майбутньому саміті альянсу

19:14 21.06.2022
Глава британського МЗС збирається до Туреччини на переговори щодо "зернового питання"

Глава британського МЗС збирається до Туреччини на переговори щодо "зернового питання"

21:27 20.06.2022
Відбулися переговори представників Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО

Відбулися переговори представників Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО

07:10 16.06.2022
Туреччина залишилася незадоволена доводами Швеції та Фінляндії стосовно НАТО

Туреччина залишилася незадоволена доводами Швеції та Фінляндії стосовно НАТО

16:13 15.06.2022
Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає - глава МЗС Туреччини

Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає - глава МЗС Туреччини

09:41 14.06.2022
Турецька розвідка затримала у Стамбулі співробітників іранських спецслужб, метою яких були туристи з Ізраїлю - ізраїльська преса

Турецька розвідка затримала у Стамбулі співробітників іранських спецслужб, метою яких були туристи з Ізраїлю - ізраїльська преса

21:38 12.06.2022
Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

20:26 12.06.2022
Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України

Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України

21:01 11.06.2022
Туреччина чекає на відповідь РФ щодо організації зустрічі для обговорення вивезення зерна з України - глава турецького МЗС

Туреччина чекає на відповідь РФ щодо організації зустрічі для обговорення вивезення зерна з України - глава турецького МЗС

16:30 08.06.2022
Туреччина намагається відновити діалог України та РФ - посол

Туреччина намагається відновити діалог України та РФ - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США можуть оголосити в четвер про нову військову допомогу Україні на $500 млн, включно з РСЗВ HIMARS

Російські загарбники наносять артилерійські та авіаудари по цивільній інфраструктурі на Харківському та Південнобузькому напрямках

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

У Брюсселі розпочалося засідання Євроради, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в ЄС

Окупанти мають вогневу перевагу, ЗСУ ведуть маневрену оборону – головнокомандувач

ОСТАННЄ

100 тисяч книг українською мовою надруковано для дітей вимушених переселенців у різних країнах Європи

США можуть оголосити в четвер про нову військову допомогу Україні на $500 млн, включно з РСЗВ HIMARS

Верховний суд США ухвалив: Мати при собі зброю за межами будинку дозволено

Київська обладміністрація затвердила програму "Нова оселя" із бюджетом 2,8 млрд грн

Російські загарбники наносять артилерійські та авіаудари по цивільній інфраструктурі на Харківському та Південнобузькому напрямках

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

У Чорному й Азовському морях залишаються 5 носіїв російських ракет, готових до завдання ударів по території України, – Генштаб ЗСУ

Із Лисичанська вдалося евакуювати 34 осіб

Україна подала ще один позов проти РФ до ЄСПЛ

ЄМС підтвердила рішення про перенесення "Євробачення-2023" з України в іншу країну через війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА