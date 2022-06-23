Держприкордонслужба: Заява Білорусі про дозвіл українцям відвідувати ліси в "Ольманських болотах" – це провокація

Заява прикордонного комітету Білорусі про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси у ландшафтному заповіднику "Ольманські болота" для збирання дикоросів – це провокація, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Декілька днів тому прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику "Ольманські болота" для збирання дикоросів. Наголошу, що такі рішення вони ухвалили в односторонньому порядку, і це фактично провокація, тому що домовленостей про збирання дикоросів, які відбувалися і раніше, або ж інформування лінією прикордонно-представницького апарату не здійснювалося", - зазначив Демченко на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві в четвер.

Він наголосив, що оскільки Білорусь підтримує російську агресію проти України, безпека громадян України на території суміжної країни "залишається під великим запитанням".

"Тому я прошу жителів прикордоння свідомо і виважено ставитися до цього. Зазначу, що тимчасові місця пропуску громадян через кордон на цьому напрямку не функціонуватимуть, і пропуск наших громадян у напрямку Білорусі не здійснюватиметься", - пояснив Демченко.

Він зазначив, що органи влади Рівненщини вже наголошували на тому, що за рішенням ради оборони області для збирання дикоросів визначено чіткі зони, які доведено до всіх місцевих жителів.