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13:53 23.06.2022

Держприкордонслужба: Заява Білорусі про дозвіл українцям відвідувати ліси в "Ольманських болотах" – це провокація

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Держприкордонслужба: Заява Білорусі про дозвіл українцям відвідувати ліси в "Ольманських болотах" – це провокація

Заява прикордонного комітету Білорусі про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси у ландшафтному заповіднику "Ольманські болота" для збирання дикоросів – це провокація, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Декілька днів тому прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику "Ольманські болота" для збирання дикоросів. Наголошу, що такі рішення вони ухвалили в односторонньому порядку, і це фактично провокація, тому що домовленостей про збирання дикоросів, які відбувалися і раніше, або ж інформування лінією прикордонно-представницького апарату не здійснювалося", - зазначив Демченко на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві в четвер.

Він наголосив, що оскільки Білорусь підтримує російську агресію проти України, безпека громадян України на території суміжної країни "залишається під великим запитанням".

"Тому я прошу жителів прикордоння свідомо і виважено ставитися до цього. Зазначу, що тимчасові місця пропуску громадян через кордон на цьому напрямку не функціонуватимуть, і пропуск наших громадян у напрямку Білорусі не здійснюватиметься", - пояснив Демченко.

Він зазначив, що органи влади Рівненщини вже наголошували на тому, що за рішенням ради оборони області для збирання дикоросів визначено чіткі зони, які доведено до всіх місцевих жителів.

Теги: #білорусь #держприкордонслужба

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