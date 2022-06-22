Події

17:23 22.06.2022

"Укравтодор" впроваджує функцію комплаєнсу в рамках протидії корупції

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"Укравтодор" впроваджує функцію комплаєнсу в рамках протидії корупції

Держагентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") впроваджує систему дотримання нормативних вимог (комплаєнс).

Як наголошується в повідомленні на сайті "Укравтодору", ключовою ціллю впровадження комплаєнсу є побудова ефективної системи заходів щодо управління ризиками, в основі яких - наявні процеси та політики.

Згідно з планом заходів "Укравтодору", схваленим керівним комітетом з питань впровадження меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку, в "Укравтодорі" буде впроваджено:

- ІТ-інструменти для управління дорожнім господарством та внутрішніми комунікаціями;

- кодекс етики та поведінки, зокрема щодо отримання подарунків та врегулювання конфлікту інтересів;

- політики та процедури, що визначають роль кожного працівника у процесі комплаєнсу у всіх ключових сферах діяльності "Укравтодору".

У держагентстві зазначають, що вищезазначені заходи допоможуть зробити роботу "Укравтодору" ефективнішою.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року було укладено угоду між "Укравтодором" та ЄБРР, яка, крім будівництва та реконструкції доріг, включає впровадження чотирьох реформ для дорожньої галузі, зокрема ключової - антикорупційної.

Теги: #укравтодор

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