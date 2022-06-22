Ворог зосереджує зусилля на Харківському та Слов'янському напрямках, веде повітряну розвідку та використовує РСЗВ

Ворог зосереджує зусилля на Харківському та Слов'янському напрямках, веде повітряну розвідку та використовує реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для подальшого наступу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

"На Харківському напрямку ворог веде повітряну розвідку з метою виявлення місць дислокації наших військ. Агресор проводив інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Українка, Петрівка, Шевелівка, Базаліївка і Прудянка", - сказано у повідомленні.

Також на Слов'янському напрямку ворог обстрілює і веде штурмові дії для подальшого наступу на м.Слов'янськ. Противник використовує РСЗВ неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

Крім того, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області. Ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

На Сіверському напрямку ворог, з метою демонстрації присутності, утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля Сумської області, а також населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

Водночас, бійці ЗСУ на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка.

А на Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

Також противник намагається не допустити контрнаступу українських військ на Південнобузькому напрямку, зосереджуючи основні зусилля, проте активних дій не вів. Водночас, здійснював вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Таврійське, Шевченкове, Киселівка, Квітневе. Завдав авіаудару поблизу Білої Криниці.