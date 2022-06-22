22 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 119 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 119 RUSSIAN AGRESSION

22 червня в Україні відзначають День скорботи та пам'яті жертв війни. У Хорватії – День антифашистської боротьби, у Республіці Конго – День армії, у Сальвадорі – День учителя, на Гаїті – День президента, у Колумбії – День адвоката, а у Франції – Національний день роздумів про донорство і трансплантацію органів.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила Олександрійського.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День скорботи і пам'яті жертв війни

В Україні 22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. Цього дня 1941 року незважаючи на таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісне військово-економічне співробітництво з СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини на всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Почалася війна 1941-1945 років, яка стала складовою Другої світової. Україна встановила цю дату Указом Президента України від 17 листопада 2000 року № 1245/2000 "День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні".

Галілео Галілей зрікся свого вчення про геліоцентричну систему світу

22 червня 1633 року Галілео Галілей зрікся свого вчення про геліоцентричну систему світу.

Галілео Галілей відомий як продовжувач вчення Миколи Коперника. Вчений установив, що Сонце обертається навколо своєї осі і на підставі власних спостережень зробив висновок, що обертання навколо осі властиве всім небесним тілам і про те, що геліоцентрична система світу, запропонована Коперником, є єдино вірною.

Проте в 1616 комісія авторитетних італійських богословів оголосила вчення Коперника єретичним, а його книга "Про обертання небесних сфер" була внесена до заборонених.

У 1632 році Галілей видав свою книгу "Діалог про дві найголовніші системи світу - птолемеєву і коперникову". Незабаром італійські інквізитори, які вважали книгу єретичною, заборонили її продаж, а Галілея викликали до Риму, де піддали суду.

Ще цього дня:

1889 - Німецька імперія першою в Європі запровадила пенсії за старістю;

1910 - Відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, де курсував дирижабль "Німеччина";

1915 – Австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;

1933 – Лідер комуністів УРСР П.Постишев оголосив про масові арешти серед "буржуазної інтелігенції" України;

1940 - У Комп'єні, в тому ж вагоні, в якому в 1918 році підписувала капітуляцію Німецька імперія, Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом;

1941 – Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни;

1941 – У в'язницях Львова розпочалися розстріли ув'язнених, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові, за оцінками істориків, коливається між 2358 та 2752;

1944 – Німецька авіація під час масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі у Полтаві;

1973 - В ООН одночасно прийняли НДР та ФРН;

1984 – У Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд – 2м 5см.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила архієпископа Олександрійського.

Святитель Кирило Олександрійський народився в Олександрії, у сім'ї знатних та благочестивих християн. Здобув хороше виховання і освіту. В юності трудився в скиті преп. Макарія Великого, потім посвячений, за патріарха Феофіла, в диякони Олександрійської церкви. Після смерті Феофіла обраний патріархом Олександрійським і очолив боротьбу проти єресі Новата, який вчив, що християни, які відпали під час гонінь, не можуть бути прийняті Церквою в спілкування. Боровся також з єрессю Несторія, який вчив, що Божа Мати народила не Бога, а людину Христа, і називав її Христородицею. 32 роки керував Олександрійською церквою. Залишив по собі багато богословських праць глибокого змісту.

Іменини: Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.