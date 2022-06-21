Події

19:54 21.06.2022

Рятувальники ліквідували велику пожежу на складі в Харкові, що виникла через ворожі обстріли

1 хв читати
Рятувальники ліквідували велику пожежу на складі в Харкові, що виникла через ворожі обстріли

Унаслідок ворожого обстрілу в Індустріальному районі Харкова у вівторок сталося декілька пожеж, найбільша з яких - у складському приміщенні.

"На момент прибуття рятувальних підрозділів ДСНС вогонь встиг поширитися на площу близько 3000 кв. м. Лише у цю складську будівлю влучило декілька ворожих снарядів, що й зумовило стрімке поширення полум'я на значну площу", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

О 18:15 пожежу було повністю ліквідовано. До її гасіння було залучено одразу 14 одиниць техніки та близько 60 осіб особового складу ДСНС.

Унаслідок розривів боєприпасів загинули щонайменше чотири особи, ще 10 були поранені.

Теги: #україна #харків #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 21.06.2022
Глава британського МЗС збирається до Туреччини на переговори щодо "зернового питання"

Глава британського МЗС збирається до Туреччини на переговори щодо "зернового питання"

19:03 21.06.2022
Загальний обсяг заявленої та наданої фінансової допомоги Україні з початку війни становить $30 млрд

Загальний обсяг заявленої та наданої фінансової допомоги Україні з початку війни становить $30 млрд

18:30 21.06.2022
Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

14:49 21.06.2022
Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено депо Харківського метро, поранено співробітника підприємства - Терехов

Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено депо Харківського метро, поранено співробітника підприємства - Терехов

08:30 21.06.2022
На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

06:13 21.06.2022
Заступник керівника ОП та президент Федеральної спілки міст і громад Австрії провели зустріч

Заступник керівника ОП та президент Федеральної спілки міст і громад Австрії провели зустріч

21:20 20.06.2022
ЄС відданий підтримці України – Боррель за результатами засідання Ради ЄС на рівні керівників МЗС

ЄС відданий підтримці України – Боррель за результатами засідання Ради ЄС на рівні керівників МЗС

19:35 20.06.2022
Пожежу автомобіля з боєприпасами у Полтавському районі ліквідовано, військовий отримав опіки

Пожежу автомобіля з боєприпасами у Полтавському районі ліквідовано, військовий отримав опіки

19:04 20.06.2022
У Полтавському районі на залізничному переїзді спалахнув військовий автомобіль з боєприпасами

У Полтавському районі на залізничному переїзді спалахнув військовий автомобіль з боєприпасами

18:56 20.06.2022
ЄС має зробити для України трохи більше, ніж для своїх членів – Зеленський на Global Policy Forum

ЄС має зробити для України трохи більше, ніж для своїх членів – Зеленський на Global Policy Forum

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

У селі біля Харкова внаслідок ворожого обстрілу загинула 8-річна дівчинка, її маму поранено - Синєгубов

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зайняв селища Підлісне та Мирна Долина, має успіх у Гірському, закріплюється в Устинівці

Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

ОСТАННЄ

Зеленський провів розмову з прем'єром Ірландії напередодні засідання Євроради, запросив його відвідати Україну

У результаті обстрілів окупантів у вівторок на Донеччині загинув один мирний житель та ще 19 людей поранено

Кулеба поговорив із Боррелем напередодні саміту ЄС цього тижня

У бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються 568 людей, зокрема 38 дітей

Глава уряду Грузії запрошено на саміт НАТО у Мадриді

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Іспанії можливі результати саміту НАТО в Мадриді та продовольчу безпеку

У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

Російські війська обстріляли Криворізький район, ніхто не постраждав

У селі біля Харкова внаслідок ворожого обстрілу загинула 8-річна дівчинка, її маму поранено - Синєгубов

На Сєвєродонецькому напрямку ворог зайняв селища Підлісне та Мирна Долина, має успіх у Гірському, закріплюється в Устинівці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА