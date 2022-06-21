Рятувальники ліквідували велику пожежу на складі в Харкові, що виникла через ворожі обстріли

Унаслідок ворожого обстрілу в Індустріальному районі Харкова у вівторок сталося декілька пожеж, найбільша з яких - у складському приміщенні.

"На момент прибуття рятувальних підрозділів ДСНС вогонь встиг поширитися на площу близько 3000 кв. м. Лише у цю складську будівлю влучило декілька ворожих снарядів, що й зумовило стрімке поширення полум'я на значну площу", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

О 18:15 пожежу було повністю ліквідовано. До її гасіння було залучено одразу 14 одиниць техніки та близько 60 осіб особового складу ДСНС.

Унаслідок розривів боєприпасів загинули щонайменше чотири особи, ще 10 були поранені.