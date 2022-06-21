Події

08:30 21.06.2022

На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

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На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 11 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Немишлянському (3), Київському (1) та Салтівському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах області. Горів приватний будинок, складська, адміністративна та інші будівлі. Рятувальники продовжили гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Ізюмському районі області 18 червня", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, у Немишлянському районі Харкова через ворожі обстріли розпочалася пожежа у складській будівлі (вогонь охопив 1500 кв.м.), а також спалахнули суха трава, несанкціоноване звалище та деревина на площі близько 3000 кв.м. До ліквідації цих пожеж було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 фахівців особового складу ДСНС.

Близько 14:00 стався обстріл приватного сектора у смт. Чкаловське, в результаті сталася пожежа у приватному житловому будинку. 1 особа отримала поранення. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 31 ворожий боєприпас.

Як повідомлялося раніше, 18 червня в результаті влучення кількох ворожих ракет на газопереробному підприємстві в Ізюмському районі Харківської області почалася масштабна пожежа, постраждали також приватні будинки.

 

 

Теги: #україна #харків #пожежа

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