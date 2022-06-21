Українські військові відбили штурм поблизу Богородичного та Долини

Українські захисники відбили штурмові дії ворога неподалік Богородичного та Долини, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На Слов'янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці у вівторок уранці.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Середина-Буда на Сумщині.

На Харківському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру у населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка, основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, окупанти намагаються не допустити виходу українських підрозділів у тил російського угруповання військ на Слов'янському напрямку.

Окупанти систематично здійснювали артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вернопілля, Адамівка та Мазанівка, були нанесені авіаудари по об'єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював позиції сил оборони України із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів на лінії зіткнення.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти завдали авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняється штурм для встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, а також українські воїни успішно протидіють штурмовим діям ворога в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір'я, бої продовжуються. Також ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка.

Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник безславно втік.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Веде повітряну розвідку БпЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України знаходяться 5 носіїв високоточної зброї.

"За наявною інформацією, в результаті значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу із укладанням короткострокових контрактів терміном на три місяці", - наголошується в повідомленні.