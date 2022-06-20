Події

19:38 20.06.2022

Унаслідок ракетного обстрілу Одещини у понеділок є постраждалі

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Унаслідок ракетного обстрілу Одещини у понеділок є постраждалі

Протягом доби понеділка російські окупанти завдали низку ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого є постраждалі, повідомив голова Одеської ОВ Максим Марченко.

"Уночі й протягом дня противник завдав низку ракетних ударів по області. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. На жаль, є поранені", - зазначив Марченко у відеозверненні в понеділок.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти протягом понеділка запустили 14 ракет по південних регіонах України.

 

Теги: #постраждалі #одеська_область #обстріл

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