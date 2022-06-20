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19:14 20.06.2022

Ексмеру Києва Черновецькому повідомлено про підозру щодо факту поширення публічних закликів до зміни кордонів території України

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Ексмеру Києва Черновецькому повідомлено про підозру щодо факту поширення публічних закликів до зміни кордонів території України

Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому (2006-2010) повідомлено про підозру за фактами поширення публічних закликів до зміни меж території України, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

З огляду на це колишньому меру Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).

Водночас в ОГП не уточнюють імені підозрюваного, однак у доданій до повідомлення фотографії вгадується "заблюрене" фото Леоніда Черновецького.

Досудове розслідування за зазначеним фактом здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.

 

Теги: #київ #підозра #екс_мер

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