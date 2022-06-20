20 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 117 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 117 RUSSIAN AGRESSION

20 червня – Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках, Всесвітній день мотоцикліста, Всесвітній день Wi-Fi, День прапора в Аргентині, а у Франції відкриття фестивалю "Канські Леви".

У православних початок Петрового посту і День пам'яті мученика Феодота Анкірського.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день біженців

У 2000 році Генеральна Асамблея ООН одноголосно ухвалила спеціальну резолюцію — висловлювання солідарності з Африкою, в якій перебуває велика кількість біженців, і яка традиційно виявляє свою великодушність. Відповідно до цієї резолюції Генеральна Асамблея у 2001 році відзначала п'ятдесяту річницю Конвенції про статус біженців 1951 року. Тоді ж Організація африканської єдності (ОАЄ) погодилася на те, щоб Всесвітній день біженців відзначався одночасно з Днем африканських біженців — 20 червня.

Біженці та вимушені переселенці визначаються як особи, які втекли зі своїх країн через обґрунтоване побоювання переслідувань через расову, релігійну приналежність, громадянство, політичні погляди або приналежність до конкретної соціальної групи, які не можуть або не хочуть повертатися. Багато людей стають біженцями через війни, стихійні лиха або техногенні катастрофи.

Цей день – це констатація факту: війни на землі не припиняються. Також це і констатація міжнародних угод, на яких ґрунтуються захист біженців та прояв поваги до стійкості духу і мужності біженців у всьому світі.

Згідно з міжнародним правом, біженці — люди, які не можуть або не бажають повернутися до своїх країн, на рідні землі через цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідування.

Наразі на планеті зареєстровано близько 22,5 мільйона біженців та 25 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Щохвилини 24 людини залишають рідні місця через війни, переслідування чи страх за своє життя. 80% усіх біженців у світі – це жінки та діти.

Від початку російського вторгнення наприкінці лютого майже 5,6 мільйона українців залишили рідну країну.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН). Так, станом на 2 травня, з України виїхало 5 597 483 особи. Більшість біженців, за даними урядів країн, вирушили до Польщі (більше 3,07 млн) та Румунії (понад 836,1 тисяч). Угорщина прийняла 534,8 тис. осіб, Молдова – понад 448,1 тис. осіб, Словаччина – 382 тис. осіб. Німеччина прийняла понад 700 тисяч біженців із України.

Мінсоцполітики повідомляло, що в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо 3,4 мільйона людей. З них понад 2 мільйони людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона вимушено перемістилися вперше.

Всесвітній день захисту слонів у зоопарках

Щороку 20 червня захисники тварин закликають звернути увагу на проблеми слонів — найвеличніших тварин сучасності. Вперше Всесвітній день захисту слонів у зоопарках було відзначено у 2009 році, тоді ж активісти руху визначили свої основні завдання, головне з яких – звільнення всіх слонів світу з неволі. Відтоді цей День відзначається щороку.

День захисту слонів у зоопарках неофіційне свято. Проте його ініціатори мають намір боротися за те, щоб ООН формально внесла його до календаря дат.

До речі, 22 вересня відзначають ще один День захисту слонів, присвячений усім слонам світу.

Всесвітній день мотоцикліста

Традиція відзначати Всесвітній день мотоцикліста з'явилася у 1992 році, коли одразу в кількох країнах ентузіасти, залишивши автомобілі у гаражах, вирушили на роботу на мотоциклах та скутерах. Спочатку день так і називався Ride to Work Day, і лише пізніше поступово перетворився на День мотоцикліста.

У середині 1990-х років в акції брало участь, за результатами добровільного перепису, вже понад 5 тисяч людей.

У 1997 році відкрився офіційний сайт Всесвітнього дня мотоцикліста (ridetowork.org), який є основним майданчиком, на якому любителі мототранспорту спілкуються, обмінюються думками та досвідом експлуатації "сталевих коней" і, звичайно, готуються до щорічної акції.

Всесвітній день Wi-Fi

Всесвітній день Wi-Fi — глобальна ініціатива, метою якої є привернення уваги суспільства до вирішення проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

Із пропозицією запровадити Міжнародний день Wi-Fi у 2018 році виступив Бездротовий широкосмуговий Альянс.

Ще цього дня:

1918 - У Києві розпочався Всеукраїнський церковний собор;

1919 - Військова делегація УНР підписала з поляками мирний договір;

1933 - Відкритий Біломорсько-Балтійський канал;

2003 - Створено фонд Вікімедіа.

Церковне свято

Початок Петрового посту

Петрів і Павлів (Апостольський) піст раніше називали постом П'ятидесятниці. Про церковне встановлення цього посту згадується в постановах апостольських: "Після П'ятидесятниці святкуйте один тиждень, а потім постіть; справедливість вимагає і радіти з прийняття дарів від Бога, і постити після полегшення плоті".

Піст починається в понеділок, рівно за тиждень після Дня Святого Духа, що слідує за Трійцею. Іншими словами, на 57-й день після Великодня. Петрівський піст встановлено на згадку про першоверховних апостолів Петра і Павла, які постили, готуючи себе для Євангельської проповіді.

Тривалість Петрова посту залежить від дня святкування Великодня: найтриваліший піст може тривати шість тижнів, а найкоротший - вісім днів.

Закінчується Петрів піст завжди на День апостолів Петра та Павла 12 липня, якщо тільки свято святих апостолів Петра і Павла буде не в середу і не в п'ятницю.

Кухня Петрового посту вважається несуворою - з раціону виключають продукти тваринного походження, дозволяється використовувати лише рослинні продукти і рибу. До того ж, у середу та п'ятницю не рекомендується вживати рибу та олію, в інші дні риба дозволяється.

Пам'ять мученика Феодота Анкірського

Православна церква у цей день відзначає пам'ять мученика Феодота Анкірського. Він жив у третьому столітті у місті Анкір і мав готель. Феодот часто розмовляв з постояльцями про життя і віру, і своїми промовами звернув до християнства багатьох язичників, а багатьох грішників спонукав покаятися. Під час гонінь на християн готель праведника став притулком для багатьох із них; він також відвідував мучеників у в'язницях, втішав і таємно ховав їхні тіла після смерті. За свою діяльність Феодот отримав від Бога дар зцілення недуг.

На той час мученицьку смерть від рук гонителів прийняли сім святих дів. Одна з них, Текуса, з'явилася уві сні Феодоту і веліла йому підняти тіла дів із дна озера і поховати. Він виконав прохання мучениці з Божою допомогою: коли чоловік підійшов до озера, здійнявся такий вітер, що вода відійшла та дно оголилося. Дізнавшись про це, безбожний правитель піддав Феодота катуванням, а потім стратив. Проте, до останніх своїх хвилин святий не зрікався віри, а, навпаки, продовжував славити Христа.

Іменини: Олександр, Ганна, Богдан, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Марія, Микола, Павло, Петро, Тарас.