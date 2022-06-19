Події

08:22 19.06.2022

За добу Харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 27 ворожих боєприпасів

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За добу Харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 27 ворожих боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, 10 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 1 пожежу, спричинену обстрілами.

"Пожежа, викликана ворожим обстрілом, сталася в Ізюмському районі області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Серед пожеж, не пов'язаних із військовими діями, - загоряння легкової машини Audi 100, що сталося о 21:47 на проїжджій частині навпроти будинку №244 на пр. Гагаріна у Харкові. Водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з інженерною конструкцією. В результаті автомобіль загорівся. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі становила 6 кв. Потерпілого водія госпіталізовано до медичного закладу. О 22:05 рятувальники загасили вогонь.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 27 ворожих боєприпасів.

Як повідомлялося раніше, 19 червня в результаті влучення кількох ворожих ракет на газопереробному підприємстві в Ізюмському районі Харківської області почалася масштабна пожежа, постраждали також приватні будинки.

 

 

Теги: #обстрел #харків #пожежа

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