Події

08:06 19.06.2022

Ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в районі Черкаських Тишків на Харківщині

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Ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в районі Черкаських Тишків на Харківщині

Російські війська здійснили дистанційне мінування місцевості в районі Черкаських Тишків на Харківщині, а також проводили розвідку боєм неподалік Рубіжного (Луганська обл.), але безуспішно, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу населеного пункту Черкаські Тишки", - сказано в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Противник продовжує вдосконалювати інженерне обладнання та вести повітряну розвідку.

На Харківському напрямку основні зусилля супротивник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій українських військ. Завдав авіаційних ударів по н.п Тимофіївка та Цапівка. Триває постачання озброєння, військової техніки та матеріальних засобів з території РФ.

На Слов'янському напрямку противник обстріляв позиції українських підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини.

На Лиманському напряміку ворог активних дій не проводив. Обстріляв підрозділи української оборони у районах н.п. Донецьк та Миколаївка. Наніс авіаудари неподалік Пришибу і ракетного - по н.п. Маяки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріл у районах н.п. Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Нанесли авіаційні удари поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетний удар поблизу Верхньокам'янки.

Також біля Сєвєродонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10", продовжує намагатися встановити повний контроль над містом.

Також українські захисники відбили штурм у районі н.п. Тошківка. Противник відійшов і проводить перегрупування.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають.

Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили.

Також ворог намагається вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії продовжуються. Спробу просування за напрямком Врубівка – Миколаївка українські бійці зупинили вогнем і супротивник відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів в районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.

На Миколаївському напрямку ворог здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій українських військ із застосуванням БпЛА у населеного пункту Таврійське.

На Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню поблизу населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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