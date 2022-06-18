Події

19:08 18.06.2022

Ворог зазнав значних втрат на Сумщині, намагаючись провести розвідку боєм

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Ворог зазнав значних втрат на Сумщині, намагаючись провести розвідку боєм

Бійці Збройних сил України завдали російським окупантам значної шкоди, коли ті вчинили спробу провести розвідку боєм у районі с. Краснопілля (Сумська обл.), проте агресор має частковий успіх у Метьолкіному на Луганщині, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Поблизу Краснопілля українські воїни завдали ворогові значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм", - сказано у повідомленні.

Водночас, на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкине, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.

На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою  встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав.

В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного українські воїни відбили.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару поблизу Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів українських військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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