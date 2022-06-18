Харків'янину, який став "заступником начальника народної міліції ДНР", заочно оголошено про підозру

Слідчі УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури заочно повідомили 56-річного харків'янина про підозру за ч.7 ст. 111-1 (добровільна участь у незаконному збройному формуванні, створеному на тимчасово окупованій території) КК України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 56-річний харків'янин у Донецьку вступив до збройного підрозділу терористичної організації "ДНР" і надалі обійняв посаду так званого "заступника начальника з озброєння народної міліції ДНР", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, після початку широкомасштабного російського вторгнення на територію України, бойовик прибув на тимчасово окуповану територію Харківської області, щоб воювати проти ЗСУ. У березні, перебуваючи на території с.Шестакове Чугуївського району, підозрюваний організував збори місцевих жителів, де визначив порядок перетину блокпостів. Крім того, він брав участь в інформаційній кампанії з дискредитації України, зокрема, виступаючи на окупаційному телеканалі в Донецьку.