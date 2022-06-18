Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора

Українські захисники завдали вогневого ураження підрозділам 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли. У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності", - йдеться у повідомленні, опублікованому в зведенні на фейсбуці в суботу вранці.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без змін.

На Харківському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкине та Пришиб.

На Слов'янському напрямку окупанти здійснили систематичні артилерійські обстріли поблизу населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка, крім цього ворог намагався відновити штурмові дії біля населеного пункту Краснопілля, бої продовжуються.

На Донецькому напрямку агресор продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку ворог здійснив артилерійський обстріл районів Сидорового та Маяків.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.

"Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, успіху не мали", - зазначається у повідомленні.

На Бахмутському напрямку, окрім наших позицій, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Володимирівка, Новосілка та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку, з метою стримування наших військ, ворог обстрілював із артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине. Одночасно, противник намагається вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій та мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.