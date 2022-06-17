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22:06 17.06.2022

FATF обмежить роль і вплив у ній Росії через агресію проти України

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FATF обмежить роль і вплив у ній Росії через агресію проти України

Пленарна сесія FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force), що завершилася в п'ятницю в Берліні, вирішила серйозно обмежити роль і вплив Російської Федерації у цій міжнародній організації.

Як зазначається у заяві, опублікованій на сайті FATF, вона визнає роль, яку РФ грає у розвитку цієї організації в Євразійському регіоні з того часу, як РФ приєдналася до FATF у 2003 році.

Проте, на думку FATF, дії Росії в Україні суперечать її основним принципам, спрямованим на гарантування безпеки, захищеності та цілісності світової фінансової системи, тому ухвалено рішення обмежити її роль і вплив.

Зокрема, РФ більше не може виконувати будь-які керівні або консультативні функції або брати участь в ухваленні рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, управління та членства.

РФ також більше не може надавати оцінювачів, рецензентів чи інших експертів для процесів експертної оцінки FATF.

FATF має намір стежити за ситуацією та розглядати на кожному зі своїх пленарних засідань питання про те, чи існують підстави для зняття чи зміни впроваджених обмежень.

FATF - міжурядова організація, яка опікується виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ПВД/ФТ), а також здійснює оцінки відповідності національних систем ПВД/ФТ цим стандартам.

 

 

Теги: #росія #fatf #обмеження

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