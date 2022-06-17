Події

19:44 17.06.2022

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

3 хв читати
Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаційних ударів по населеним пунктам, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так на Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру  поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Крім того, авіація противника завдала авіаударів по двох населених пунктах Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості. Проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат.  Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив.

Крім того, Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.

Також ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Обстрілював позиції наших підрозділів із артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського.

У районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

Поблизу  Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов.

Після перегрупування, за підтримки артилерії, окупанти здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх  відмовитись від цієї ідеї. Зараз ворог підраховує свої втрати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Перемозі.

На Волинському та Поліському напрямках без змін. Проводяться заходи бойової підготовки з особовим складом інженерних підрозділів збройних сил республіки білорусь.

На Південнобузькому напрямку противник, з метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії, вів повітряну розвідку БпЛА.

З метою стримування наших підрозділів здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 17.06.2022
Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

10:34 17.06.2022
РФ втратила за минулу добу в Україні близько 200 військових, сім танків і два літаки – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за минулу добу в Україні близько 200 військових, сім танків і два літаки – Генштаб ЗСУ

08:25 17.06.2022
Ворог відкинутий від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих

Ворог відкинутий від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих

07:28 17.06.2022
Окупанти зосереджують сили для наступу на Слов'янськ, підтягують додаткову артилерію під Сєвєродонецьк

Окупанти зосереджують сили для наступу на Слов'янськ, підтягують додаткову артилерію під Сєвєродонецьк

19:21 16.06.2022
Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

19:03 16.06.2022
Значні втрати російської армії руйнують плани військового керівництва РФ щодо швидкого просування вглиб України – Генштаб ЗСУ

Значні втрати російської армії руйнують плани військового керівництва РФ щодо швидкого просування вглиб України – Генштаб ЗСУ

09:47 16.06.2022
РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

07:36 16.06.2022
Окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку та продовжують штурмувати Сєвєродонецьк

Окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку та продовжують штурмувати Сєвєродонецьк

19:02 15.06.2022
Бої у Сєвєродонецьку продовжуються, штурм окупантами Тошківки відбито

Бої у Сєвєродонецьку продовжуються, штурм окупантами Тошківки відбито

08:57 15.06.2022
Російський агресор втратив в Україні за добу 250 одиниць особового складу, 6 танків та 25 бронемашин

Російський агресор втратив в Україні за добу 250 одиниць особового складу, 6 танків та 25 бронемашин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

Велика Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових до використання цих озброєнь - Джонсон

Зеленський: У нас із Джонсоном спільне бачення, як рухатися до перемоги

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

ОСТАННЄ

Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

Деолігархізація енергосектора стала темою зустрічі глави Міненерго України та посла США в Україні

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з новою групою інтернет-супутників Starlink

Бізнес має говорити не лише про компенсацію завданих агресором збитків, а й про компенсацію заподіяної шкоди - юрист

Джонсон: Я абсолютно розумію, чому українці не готові на будь-які компроміси із Путіним

Зеленський та Джонсон обговорили питання гарантій безпеки для України

Велика Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових до використання цих озброєнь - Джонсон

КС визнав неконституційним накладення штрафу у 300% несплачених митних платежів за ухилення від їх сплати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА