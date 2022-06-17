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07:28 17.06.2022

Окупанти зосереджують сили для наступу на Слов'янськ, підтягують додаткову артилерію під Сєвєродонецьк

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Окупанти зосереджують сили для наступу на Слов'янськ, підтягують додаткову артилерію під Сєвєродонецьк

Російські окупанти концентрують сили для наступу на Слов'янськ, ведуть розвідку боєм. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії за повний контроль над містом, противник підтягує додаткову артилерію, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля підрозділу збройних сил республіки Білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує ведення демонстративних дій. Агресор обстрілював з артилерії підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу Сил оборони на державний кордон та в тил угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку. Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Кочубіївка. Наші воїни відповіли влучним вогнем і ворог відійшов.

На Слов’янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ. Ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. Ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Богородичне. Українські воїни успішно відбили штурм.

Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії по підрозділах наших військ. Завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєверодонецьк. Противник здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії.

На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни  завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське,  Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби, у Донецькій області, воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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