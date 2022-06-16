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19:21 16.06.2022

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

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Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України із ствольної та реактивної артилерії, реактивних систем залпового вогню, а також наносити авіаудари із застосуванням гелікоптерів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою стримування підрозділів Сил оборони від подальшого просування в бік Державного кордону.

На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов.

На Донецькому напрямку ворог не припиняє вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення із зосередженням основних зусиль на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку активних наступальних дій не відзначено. Окупанти обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли  із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області. У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил республіки білорусь.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.

Застосував ствольної та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу "Калібр".

"Тим часом українські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, продовжують успішно зменшувати кількість російських окупантів на українській землі", - підсумували у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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