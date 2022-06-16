Оновлений пункт пропуску "Краковець-Корчова" почне працювати до кінця червня - Мінінфраструктури

Модернізований у межах проєкту "Відкритий кордон" пункт пропуску "Краковець - Корчова" почне працювати до кінця червня, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Олександра Кубракова у четвер.

Зазначено, що це оновлення передбачає збільшення кількості смуг для вантажівок та створення додаткових павільйонів для митного та паспортного контролю. Планується, що пропускну спроможність пункту пропуску буде збільшено щонайменше на 50%.

Наразі, за даними Мінінфраструктури, вже розпочато роботи з облаштування павільйонів та підведення комунікацій. Усі роботи планується завершити до кінця червня.

"До війни через західні кордони України здійснювалося більше ніж 20% сукупного товарного експорту. Зараз ми можемо говорити про переорієнтацію логістичних ланцюгів на суходіл, в загальному до 70%. У зв’язку з таким навантаженням, на сьогодні черги становлять від 3 до 25 км на певних ділянках кордону і вирішення цієї проблеми є важливим на рівні всієї держави", - зазначає відомство.

Проєкт "Відкритий кордон" передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики у напрямку Україна - ЄС. Цей проєкт реалізують у межах домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди щодо максимального усунення бар'єрів під час перетину кордону.

Досягти зазначених цілей планується шляхом реконструкції інфраструктури наявних пунктів пропуску (включно з під'їзними дорогами), спорудження нових пунктів, запровадження загального прикордонно-митного контролю з державами-сусідами на західному кордоні.

Міністерство інфраструктури України вже запропонувало польській стороні здійснювати загальний контроль на всіх восьми пунктах пропуску.