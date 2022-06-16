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09:59 16.06.2022

Резніков: Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО й готовність давати більше зброї

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Резніков: Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО й готовність давати більше зброї

За підсумками зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася 15 червня 2022 року у Брюсселі, буде поставлено більше озброєння Україні, повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Це 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons та інші, вертольоти зі Словаччини,; артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ від Німеччини. І дещо ще", - повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у четвер уранці.

За словами Резнікова, третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО й готовність надавати більше зброї для боротьби за свободу та незалежність.

Зустріч було проведено з ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна за участю голови об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі з метою зміцнення обороноздатності України. У зустрічі брали участь Резніков, заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк та голови оборонних відомств близько 50 держав світу.

"Україна продовжить боротьбу за свободу і незалежність. Наші партнери продовжать підтримувати Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе", - зазначив Резніков за підсумками зустрічі.

Теги: #резніков #рамштайн

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