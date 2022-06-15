Бої у Сєвєродонецьку продовжуються, штурм окупантами Тошківки відбито

Російські окупанти продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони на Сєвєродонецькому напрямку зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм", - йдеться у зведенні, розміщеному на сторінці Генштабу у фейсбуці.

На Слов'янському напрямку основні зусилля агресор зосередив на продовженні наступу на напрямку Ізюм - Слов'янськ, безуспішно вів штурмові дії у напрямку Довгеньке - Краснопілля. "Противник намагався покращити тактичне становище в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч і змусили окупантів відійти", - повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські війська зі ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогові втрат під час його наступу на напрямках Василівка - Яковлівка та Василівка - Берестове, після чого окупанти відійшли.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупанти не вели, але здійснювали обстріл українських позицій.

На Харківському, Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля окупанти зосередили на утриманні зайнятих рубежів.

На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції українських військ із мінометів у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

"За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу. Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська. В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу", - йдеться у зведенні.

Керівництво силових відомств РФ продовжує залучати додатковий людський ресурс до війни проти України шляхом збільшення виплат та впровадження короткострокових контрактів із можливістю їх продовження, повідомили у Генштабі. Крім того, в Бєлгородській області додатково залучаються медичні працівники з інших регіонів РФ для роботи з пораненими військовослужбовцями.