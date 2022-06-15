Із Луганської області було евакуйовано 52 людини

Із населених пунктів Луганської області вдалося евакуювати 52 мирні жителі, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Незважаючи на обстріли, будинки, що горять, в буквальному сенсі, складаються на очах, зруйновані автодороги та сковуючий страх в очах цивільних, поліцейські, військовослужбовці, рятувальники, представники військової адміністрації та волонтери врятували ще 52 мешканці Луганщини", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у ніч на середу.

Зазначається, що упродовж вівторка "правоохоронці спільно з військовослужбовцями забирали у містах Лисичанськ та Привілля людей, які вирішили залишити будинок заради життя".

Наразі евакуйовані перебувають у безпеці.