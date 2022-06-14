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19:06 14.06.2022

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні – Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у вівторок продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Агресор продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що на Волинському та Поліському напрямках активних дій із боку противника не фіксувалося. У рамках перевірки бойової готовності ЗС Білорусі проводилося навчання з підрозділами сил спеціальних операцій.

На Сіверському напрямку ворог продовжує мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах, зокрема цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій підрозділів Сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях українських військ.

Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. Противник дистанційно замінував місцевість у районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестакове. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

На Лиманському напрямку активних дій противник не проводив. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з гелікоптерів поблизу Метьолкіного.

Також ворог веде штурмові дії в місті Сєвєродонецьку, бойові дії тривають. Противник здійснює перегрупування військ і намагається посилити угруповання.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли наші війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.

У районі Берестове українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Здійснював обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та намагався вести контрбатарейну боротьбу.

У районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Противник здійснює розвідку в зазначеному напрямку з застосуванням БПЛА. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій.

На Бессарабському напрямку ситуація істотних змін не зазнала.

"Сили оборони України вміло діють на полі бою та завдають ворогу значних втрат. Триває тотальний спротив на тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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