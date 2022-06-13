У тимчасово окупованій Боровій на Харківщині загарбники розпочали чищення у "народній міліції"

У Борівській громаді Харківської області окупаційна влада проводить чистки, позбавляючись місцевих поліцейських, які перейшли на їхній бік.

"Російські ставленики "звільнили" місцевих поліцейських, які зрадили присязі, перейшли на бік ворога і з початку окупації почали працювати в так званій народній міліції. Такі ситуації вкотре доводять, що зрадників не люблять ніде, їх зневажають навіть ті, заради кого вони зрадили свою державу", - повідомляється на сторінці Борівської селищної ради у фейсбуці.

Водночас є колаборанти, які працюють в окупаційних органах влади та спонукають до цього інших людей.

"Так, створений окупантами фіктивний відділ освіти вже розпочав роботу з підготовки до нового навчального року. Вони хочуть з 1 вересня відкрити Борівську ЗОШ №1, Богуславську, Підлиманську та Піско-Радьківську школи. Навчання планують проводити за російськими підручниками та російськими програмами. Наразі збирають інформацію про учнів та вчителів, що залишилися на окупованій території. Випускникам 2022 року обіцяють видати російські атестати", - повідомляють у Борівській селищній раді.