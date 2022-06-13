Події

19:31 13.06.2022

У тимчасово окупованій Боровій на Харківщині загарбники розпочали чищення у "народній міліції"

1 хв читати

У Борівській громаді Харківської області окупаційна влада проводить чистки, позбавляючись місцевих поліцейських, які перейшли на їхній бік.

"Російські ставленики "звільнили" місцевих поліцейських, які зрадили присязі, перейшли на бік ворога і з початку окупації почали працювати в так званій народній міліції. Такі ситуації вкотре доводять, що зрадників не люблять ніде, їх зневажають навіть ті, заради кого вони зрадили свою державу", - повідомляється на сторінці Борівської селищної ради у фейсбуці.

Водночас є колаборанти, які працюють в окупаційних органах влади та спонукають до цього інших людей.

"Так, створений окупантами фіктивний відділ освіти вже розпочав роботу з підготовки до нового навчального року. Вони хочуть з 1 вересня відкрити Борівську ЗОШ №1, Богуславську, Підлиманську та Піско-Радьківську школи. Навчання планують проводити за російськими підручниками та російськими програмами. Наразі збирають інформацію про учнів та вчителів, що залишилися на окупованій території. Випускникам 2022 року обіцяють видати російські атестати", - повідомляють у Борівській селищній раді.

 

 

 

Теги: #україна #харківщина #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:10 13.06.2022
Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

Нацрада з відновлення представила перший проєкт Нацплану

20:31 13.06.2022
У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

20:19 13.06.2022
Україна закликала інші країни відмовитися від обмежень експорту

Україна закликала інші країни відмовитися від обмежень експорту

19:46 13.06.2022
На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

На Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком, четверо людей загинули

19:35 13.06.2022
Запущено українську версію Facebook для iOS

Запущено українську версію Facebook для iOS

19:11 13.06.2022
Зеленський провів розмову з президентом Гватемали, подякував за принципову позицію щодо російської агресії

Зеленський провів розмову з президентом Гватемали, подякував за принципову позицію щодо російської агресії

10:12 13.06.2022
Окупанти в Маріуполі планують обмежити видачу гумдопомоги та знести зруйновані будинки до вересня – радник мера

Окупанти в Маріуполі планують обмежити видачу гумдопомоги та знести зруйновані будинки до вересня – радник мера

07:28 13.06.2022
Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

07:07 13.06.2022
Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

Глава МАГАТЕ підтвердив поновлення передачі даних із окупованої ЗАЕС, але наполягає на візиті на неї

22:02 12.06.2022
Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Зруйновано всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але місто не заблоковане

Окупанти у понеділок намагалися вести штурм на сєвєродонецькому та слов'янському напрямках, але безуспішно – Генштаб

У Бучанському районі виявили масове поховання семи розстріляних мирних жителів - поліція

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

На сході України знищено 48 окупантів та 2 склади з боєприпасами

У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила крилата ракета

Обстріли окупантів забрали життя трьох мешканців Донецької області в понеділок

Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

Ворожий Ка-52 збили українські військові на Харківщині - 93-а ОМБр

Нацполіція заблокувала виведення активів майже семи тисяч компаній, що мали зв'язки з РФ - Єнін

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА