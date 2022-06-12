Події

08:06 12.06.2022

За добу на Харківщині вигоріло понад 17,5 га екосистем через пожежі, спричинені обстрілами

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За добу на Харківщині вигоріло понад 17,5 га екосистем через пожежі, спричинені обстрілами

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, 25 з яких на ліквідацію пожеж - 25, зокрема, 11 пожеж, спричинених обстрілами.

Найбільша кількість пожеж, викликаних ворожими обстрілами, сталася у Чугуївському районі області. Там у різні періоди доби у різних територіальних громадах загалом сталося 7 таких пожеж. Решта – у Харківському (2), Богодухівському (1) та Ізюмському (1) районах області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У результаті пожеж, викликаних обстрілами, постраждали житлові будинки, господарські будівлі, складська будівля, а також вигоріло понад 17,5 га екосистем.

Одна з найбільших таких пожеж сталася у приватному секторі на території Малоданилівської ОТГ. Там горіли одразу 2 приватні котеджі на загальній площі 600 кв.м. На місці події працювали 9 пожежних автоцистерн та 1 автодрабина. Виклик на номер 101 надійшов о 17:29. Вже о 19.10 відбулася локалізація вогню, о 22.35 – остаточна ліквідація.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 3 зруйнованих об'єктах у Київському районі Харкова. До них було залучено 11 одиниць техніки та 56 фахівців особового складу.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 15 ворожих боєприпасів.

 

 

Теги: #пожежі #обстріли #харківщина

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