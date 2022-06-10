Події

08:16 10.06.2022

Масштабну пожежу на заводі "Електромашина" у Харкові ліквідовано, встановлюється причина загоряння

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Масштабну пожежу на заводі "Електромашина" у Харкові ліквідовано, встановлюється причина загоряння

Близько 7,5 години знадобилося рятувальникам, щоб повністю загасити пожежу на підприємстві "Електромашина" (Харків).

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про спалах надійшло 9 червня о 13:53.

"До місця події за підвищеним номером складності було направлено 13 відділень на автоцистернах та 4 на автодрабинах. Полум'я охопило площу близько 2000 кв.м. Горіла покрівля однієї з будівель підприємства", - йдеться в повідомленні.

О 16:40 вогонь вдалося локалізувати, о 21:25 повністю ліквідувати. Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

 

 

Теги: #завод #харків #пожежа

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