Вінницька харчосмакова фабрика наростила розлив оцту для задоволення ажіотажного попиту

ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика" (Вінниця) збільшила розлив 9%-го оцту та уклала контракти на його прямі поставки до місцевих мереж рітейлу "Грош", "Гранд", "Україночка", "Айва", "Домашній маркет", щоб уникнути зростання цін за можливого ажіотажного підвищення попиту на господарські товари першої необхідності.

Як повідомив заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний у фейсбуці в четвер, партії оцту з аналогічною метою вже відправлено до Києва та смт Макарів (Київської області).

"На тлі новин про закриття ДП "Артемсіль" виник попит не лише на сіль, а й на оцет. Отже, утворився штучний дефіцит, а ажіотаж на соціальні товари може спричинити підвищення цін", - пояснив Очеретний.

За його даними, підприємство може безперебійно виробляти оцет, оскільки проблем із постачанням сировини (оцтової кислоти) в країні немає.

"Стає набагато спокійніше, коли з кожним днем все більше підприємців повертаються до своєї діяльності. Закликаю всіх, хто має можливість працювати або хоча б частково відновити роботу, – будь ласка, робіть це!" - підсумував заступник мера в повідомленні.

Як повідомлялося, держпідприємство "Артемсіль" (Соледар Донецької обл.), найбільший виробник солі Європи, зупинило роботу на невизначений термін через військову агресію РФ у регіоні. При цьому уточнювалося, що виробничий процес на підприємстві неможливий через обстріл Соледара російськими військами та пошкодження його соляних копалень та виробничої інфраструктури.