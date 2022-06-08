Кулеба: Україні не потрібні "Мінськи-3", нові розподільні лінії чи режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію

Україні не потрібні "Мінськи-3", нові розподільні лінії або режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ситуація залишається контрольованою, і ніхто ні про що за нашими спинами домовитися не зможе. Якість діалогу на рівні президента, Андрія Єрмака, який спілкується з радниками лідерів інших країн, на моєму рівні дуже відверта. Всі партнери дуже чітко знають про наше бачення та нашу позицію. Ми воюємо за свою землю, за своїх людей, і жодні "Мінськи-3", жодні нові розподільні лінії, жодні режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію знову і продовжать біль і страждання, нам наразі не потрібні", - сказав Кулеба на брифінгу у середу.

Міністр зазначив, що спостерігає спроби запустити дискусію про те, "як довго можна підтримувати Україну, а як довго сама Україна зможе утриматись".

"Але поки що це легкий бриз, це не штормовий вітер, який усе зносить на своєму шляху", - наголосив Кулеба.