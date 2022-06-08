Події

12:57 08.06.2022

Кулеба: Україні не потрібні "Мінськи-3", нові розподільні лінії чи режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію

1 хв читати
Кулеба: Україні не потрібні "Мінськи-3", нові розподільні лінії чи режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію

Україні не потрібні "Мінськи-3", нові розподільні лінії або режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ситуація залишається контрольованою, і ніхто ні про що за нашими спинами домовитися не зможе. Якість діалогу на рівні президента, Андрія Єрмака, який спілкується з радниками лідерів інших країн, на моєму рівні дуже відверта. Всі партнери дуже чітко знають про наше бачення та нашу позицію. Ми воюємо за свою землю, за своїх людей, і жодні "Мінськи-3", жодні нові розподільні лінії, жодні режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію знову і продовжать біль і страждання, нам наразі не потрібні", - сказав Кулеба на брифінгу у середу.

Міністр зазначив, що спостерігає спроби запустити дискусію про те, "як довго можна підтримувати Україну, а як довго сама Україна зможе утриматись".

"Але поки що це легкий бриз, це не штормовий вітер, який усе зносить на своєму шляху", - наголосив Кулеба.

Теги: #кулеба
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 06.06.2022
Кулеба: Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні

Кулеба: Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні

21:17 03.06.2022
Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговельним шляхом для нападу на Одесу - Кулеба

Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговельним шляхом для нападу на Одесу - Кулеба

19:55 01.06.2022
Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів із РФ

Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів із РФ

19:39 01.06.2022
Сьомий пакет санкцій обов'язково буде

Сьомий пакет санкцій обов'язково буде

18:45 31.05.2022
Україна працює над міжнародною операцією з деблокування торговельних портів - Кулеба

Україна працює над міжнародною операцією з деблокування торговельних портів - Кулеба

07:15 29.05.2022
Кулеба: на Київщині поблизу кордону з Білоруссю спокійно

Кулеба: на Київщині поблизу кордону з Білоруссю спокійно

06:41 26.05.2022
Кулеба за підсумками форуму в Давосі: Ми домовилися організувати поїздку провідних підприємств та осіб до Києва

Кулеба за підсумками форуму в Давосі: Ми домовилися організувати поїздку провідних підприємств та осіб до Києва

06:34 26.05.2022
Кулеба: Настане час, коли ми вільно говоритимемо про причини, чому РФ погодилася на операцію з евакуації з "Азовсталі"

Кулеба: Настане час, коли ми вільно говоритимемо про причини, чому РФ погодилася на операцію з евакуації з "Азовсталі"

06:32 26.05.2022
Жоден план, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає

Жоден план, що означає заморожування нинішньої ситуації, Україна не підтримає

19:27 25.05.2022
Кулеба обговорив із президентом Північної Македонії підтримку України

Кулеба обговорив із президентом Північної Македонії підтримку України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою на всій лінії фронту - Міноборони

КС визнав неконституційною норму КПК, за якою кримінальне провадження закривають у разі набуття чинності законом про декриміналізацію

МВС України попереджає про провокаційні ворожі повідомлення, що надходять на адресу українських військових

РФ втратила за 7 червня в Україні близько 140 військових, три танки та шість безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти повертають до Росії десантників, які відмовляються від подальших бойових дій

ОСТАННЄ

Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою на всій лінії фронту - Міноборони

Мінреінтеграції повідомляє про обмін тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв, включно із 37 оборонцями "Азовсталі"

КС визнав неконституційною норму КПК, за якою кримінальне провадження закривають у разі набуття чинності законом про декриміналізацію

Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

Унаслідок ворожого авіаудару по Бахмуту повністю зруйновано школу, є постраждалі - МВС

Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

Україна надала ЄС пропозиції щодо сьомого пакета санкцій - Кулеба

МВС України попереджає про провокаційні ворожі повідомлення, що надходять на адресу українських військових

Україна вдячна партнерам за надану зброю, але цього ще критично мало для того, щоб зупинити РФ, - Кулеба

Зеленський і Шольц обговорили посилення оборонної підтримки України, глобальну продовольчу безпеку та поводження з військовополоненими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА